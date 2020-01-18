На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует мужская эстафета

В субботу, 18 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Гонка стартует в 16.15 по московскому времени.

В составе сборной России на старт выйдут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Команда получила 4-й стартовый номер.

Составы команд на мужскую эстафету в Рупольдинге

Норвегия - Йоханес Дале, Эрленд Бьонтегранд, Тарей Бё, Вестле Кристиансен. Франция - Эмельен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Квинтен Фийон Маей. Германия - Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пфайффер, Бенедикт Долль. Россия - Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эудард Латыпов, Александр Логинов. Словения - Рок Трсан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Миха Довжан. Белоруссия - Антон Смольски, Сергей Бочарников, Никита Лабацау, Роман Ялиотнау. Чехия - Михал Шлезингр, Онджей Моравец, Якуб Свртецки, Михал Крчмар. Швеция - Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Мужские эстафеты на этапах Кубка мира по биатлону

Три эстафетные гонки перед этим выиграла команда Норвегии. Второй в зачёте идёт команда Франции, третьей - Германия, четвертой - Россия.

Российские биатлонисты дважды занимали четвертое место, еще один раз - шестое.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

На воскресенье на этапе в Рупольдинге запланированы две гонки преследования.