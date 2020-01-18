В субботу, 18 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Гонка стартует в 16.15 по московскому времени.
В составе сборной России на старт выйдут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Команда получила 4-й стартовый номер.
Три эстафетные гонки перед этим выиграла команда Норвегии. Второй в зачёте идёт команда Франции, третьей - Германия, четвертой - Россия.
Российские биатлонисты дважды занимали четвертое место, еще один раз - шестое.
На воскресенье на этапе в Рупольдинге запланированы две гонки преследования.
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