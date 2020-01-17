Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

WADA против России: МОК присоединился к процессу в CAS

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с Международным паралимпийским комитетом (МПК) будут выступать третьей стороной в процессе между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Международные организации ставят перед собой целью понять вердикт суда.

"Единственная цель этого присоединения к процессу ограничивается интересом МОК и IPC в том, чтобы санкции были четко понятны, не оставляли места для двойного толкования и могли применяться без каких-либо дополнительных процедур", - говорится в релизе пресс-службы МПК.

Также в МОК отметили, что не будут вмешиваться в принятие решения CAS. 

Как проходит процесс рассмотрения апелляции CAS

Сторонами в процессе будут выступать WADA и РУСАДА. ОКР и ПКР имеют право участвовать в суде в качестве третьей заинтересованной стороны.

CAS может назначить срочную процедуру рассмотрения. Ожидается, что вердикт суда прозвучит в апреле. По мнению главы ОКР Станислава Позднякова, дело может затянуться и до начала Олимпиады-2020, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.

До вердикта CAS санкции со стороны WADA не действуют. Российские спортсмены имеют право выступать под собственным флагом. Вердикт суда будет окончательным и обжалованию не подлежит.

Темы cas wada мок окр допинг wada против россии: допинговый скандал
Актуальная аналитика
Биатлон
Тихонов и Губерниев: кто прав, а кто виноват
Бывший СССР
В Нагорном Карабахе рассказали, возможен ли "пересмотр границ" с Азербайджаном
Авто
Можно ли самостоятельно установить сигнализацию?
Новости Все >
Слуцкий: русофобия, безграмотность и историческая ложь – Польша сегодня
Сирия планирует закупать подсолнечное масло из России
Школа Санкт-Петербурга заплатит 40 тыс.рублей избитой ученице
В США разрабатывают "живой бетон"
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Депздрав: более 50% женщин в Москве рожают первого ребенка после 30 лет
В Варшаве обвинили Россию в попытке "переврать историю"
Овечкину осталось 17 шайб до рекорда НХЛ
WADA против России: МОК присоединился к процессу в CAS
62-летний москвич подавился куском мяса в ресторане и умер
Последние материалы
WADA против России: МОК присоединился к процессу в CAS
62-летний москвич подавился куском мяса в ресторане и умер
Московский "ПФС-Банк" лишился лицензии Центробанка
Российский турпоток на Кубу вырос на 30%
Президент поздравил Игоря Николаева с 60-летним юбилеем
"Ганьба!" - скандировали депутаты Рады после выступления Гончарука
Рублёв перед Australian Open вышел в финал турнира в Аделаиде
Колледжи России могут переформатировать в 2021 году
Мировая экономика показала самый низкий рост за 10 лет в 2019 году
Исследование: социальные сети опасны для психического здоровья
Популярное
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"

Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.

Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с новыми подробностями о здоровье Заворотнюк
Политика. Новости и аналитика
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Игорь Буккер Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны Игорь Буккер Соломон Соловьев В плену системного мышления - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев
Комментарии
Президент Эстонии разочаровалась в России
День взятия Москвы предложили отмечать в Литве
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Климатологи: новый ледниковый период может продлиться 30 лет
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Премьер-министр Украины уходит в отставку
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Житель Таиланда занялся сексом с трубой и застрял в ней на 5 дней
Эксперт: Лукашенко будет повышать ставки в игре на выживание
Правительство Медведева уйдет без "золотых парашютов". Как жить будут?
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Демографический рекорд: китайцев уже больше 1,4 миллиарда
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
"Стандарт": шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Польский профессор объяснила, откуда "выросла" такая ненависть к России
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ