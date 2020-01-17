WADA против России: МОК присоединился к процессу в CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с Международным паралимпийским комитетом (МПК) будут выступать третьей стороной в процессе между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Международные организации ставят перед собой целью понять вердикт суда.

"Единственная цель этого присоединения к процессу ограничивается интересом МОК и IPC в том, чтобы санкции были четко понятны, не оставляли места для двойного толкования и могли применяться без каких-либо дополнительных процедур", - говорится в релизе пресс-службы МПК.

Также в МОК отметили, что не будут вмешиваться в принятие решения CAS.

Как проходит процесс рассмотрения апелляции CAS

Сторонами в процессе будут выступать WADA и РУСАДА. ОКР и ПКР имеют право участвовать в суде в качестве третьей заинтересованной стороны.

CAS может назначить срочную процедуру рассмотрения. Ожидается, что вердикт суда прозвучит в апреле. По мнению главы ОКР Станислава Позднякова, дело может затянуться и до начала Олимпиады-2020, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.

До вердикта CAS санкции со стороны WADA не действуют. Российские спортсмены имеют право выступать под собственным флагом. Вердикт суда будет окончательным и обжалованию не подлежит.