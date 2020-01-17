Теннисист Андрей Рублёв победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира АТР в Аделаиде. Встреча продлилась три часа и завершилась в трёх сетах - 7:6, 6:7, 6:4.
Рублёв сделал 10 эйсов, совершив шесть двойных ошибок. В финале россиянин сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.
Для Рублёва это второй финал в этом году. На прошлой неделе теннисист выиграл турнир в Дохе.
После финала в Аделаиде Рублёв отправится в Сидней, где примет участие в Australian Open. На открытом чемпионате Австралии теннисист получил 17-й номер посева. Россиянин в первом круге встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
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