Рублёв перед Australian Open вышел в финал турнира в Аделаиде

Теннисист Андрей Рублёв победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира АТР в Аделаиде. Встреча продлилась три часа и завершилась в трёх сетах - 7:6, 6:7, 6:4.

Рублёв сделал 10 эйсов, совершив шесть двойных ошибок. В финале россиянин сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.

Australian Open-2020

Для Рублёва это второй финал в этом году. На прошлой неделе теннисист выиграл турнир в Дохе.

После финала в Аделаиде Рублёв отправится в Сидней, где примет участие в Australian Open. На открытом чемпионате Австралии теннисист получил 17-й номер посева. Россиянин в первом круге встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.