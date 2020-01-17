Футболисты чемпионата России пойманы на ставках на матчи своих команд

Три футболиста из клубов третьего дивизиона чемпионата России (ПФЛ) уличены в игре в букмекерских конторах. Спортсмены делали ставки на матчи своих команд, что запрещено правилами этики РФС.

В РФС пройдет заседание комитета по этике, где будет рассмотрено случившееся. Вероятно, футболистов отстранят от игры, сообщает "Чемпионат".

В прошлом сезоне был скандал с договорным матчем между "Чайкой" из Песчанокопского и "Черноморцем" из Новороссийска. РФС продолжает расследование инцидента.