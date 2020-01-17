Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты 56 секунд с одним промахом.
Второе место занял норвежец Сиверт Гутторм Баккен с отставанием в 10,3 секунды и одним промахом. Третьим финишировал Эндре Стрёмсхейм (+12,7).
В общем зачёте Кубка IBU лидирует немец Лукас Фратцшер (357 очков). Лучший из россиян - Кирилл Стрельцов - идёт шестым (315).
Сучилов 31-й в рейтинге (111 очков). Это второй этап Кубка IBU, в котором он берёт участие.
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