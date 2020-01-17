Биатлонист Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Осрбли

Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты 56 секунд с одним промахом.

Второе место занял норвежец Сиверт Гутторм Баккен с отставанием в 10,3 секунды и одним промахом. Третьим финишировал Эндре Стрёмсхейм (+12,7).

Кубок IBU. Результаты мужского спринта на этапе в Осрбли

1. Семён Сучилов (Россия) - 23.56,0 (1).

2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - +10,3 (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) - +12,7 (1).

4. Алексей Слепов (Россия) - +29,0 (0).

7. Кирилл Стрельцов (Россия) - +37,7 (0).

11. Василий Томшин (Россия) - +56,8 (1).

30. Вадим Филимонов (Россия) - +2.03,8 (2).

Общий зачёт Кубка IBU

В общем зачёте Кубка IBU лидирует немец Лукас Фратцшер (357 очков). Лучший из россиян - Кирилл Стрельцов - идёт шестым (315).

Сучилов 31-й в рейтинге (111 очков). Это второй этап Кубка IBU, в котором он берёт участие.