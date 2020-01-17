Владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал решение РПЛ о расширении лиги до 18 клубов. В четверг 14 команд чемпионата проголосовали за идею увеличения числа участников. Против были красно-белые и "Зенит".
В интервью "РИА Новости" Федун объяснил, почему "Спартак" не проголосовал за. По мнению владельца клуба, расширение приведёт к негативным последствиям. В частности, количество игр с низким доходом увеличится на четыре.
Кроме того, Федун считает, что руководители клубов смогут "торговать" играми.
"У руководителей многих команд появится возможность "торговать" играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах", - заявил Федун.
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