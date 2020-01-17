Федун: после расширения РПЛ клубы будут "торговать" матчами

Владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал решение РПЛ о расширении лиги до 18 клубов. В четверг 14 команд чемпионата проголосовали за идею увеличения числа участников. Против были красно-белые и "Зенит".

В интервью "РИА Новости" Федун объяснил, почему "Спартак" не проголосовал за. По мнению владельца клуба, расширение приведёт к негативным последствиям. В частности, количество игр с низким доходом увеличится на четыре.

Кроме того, Федун считает, что руководители клубов смогут "торговать" играми.