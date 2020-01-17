Российской модели грозит срок за ложные обвинения футболиста "Милана"

Российская модель Луиза Кремлева может получить срок до двух лет в Испании. Прокуратура этой страны требует от суда наказать девушку за ложные обвинения в изнасиловании футболистом "Милана" Тео Эрнандесом, сообщает Diario.

Установлено: секс в автомобиле был по обоюдному согласию

Инцидент произошел в Испании, когда Эрнандес выступал там. В 2017 году Луиза обвинила Тео в том, что тот на парковке у ночного клуба принудил её к сексу в автомобиле. Следственные органы установили, что отношения между партнерами были по обоюдному согласию.

На видео с камер наблюдения показано, как пара направляется на парковку и возвращается обратно в хорошем настроении. По версии прокуратуры, Луиза хотела отомстить футболисту за то, что тот отказался продолжать с ней отношения. Модель звала Эрнандеса домой, но тот уехал из ночного клуба сам.

Кремлевой грозит два года условно

Кремлевой инкриминируют 456 статью УК. Суд может назначить девушке два года заключения и штраф в размере 14,5 тыс. евро. Как правило, сроки до двух лет в Испании отбываются условно.

Ранее сообщалось, что полиция Испании взяла Луизу под арест. Сама девушка опровергла информацию в Instagram.