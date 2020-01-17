Гандболиста сборной Германии забыли в раздевалке во время матча ЧЕ

Курьёзный случай произошел со сборной Германии по гандболу во время чемпионата Европы. В перерыве матча против Белоруссии игрока команды Юлиуса Кюна закрыли в раздевалке.

Гандболиста, оставшегося последним в туалете, спас охранник

Произошло это случайно: гандболист задержался в туалете. Некоторое время игрока не было на площадке, но его спас охранник, отозвавшийся на стук в дверь.

"Я оставался последним в туалете и сразу начал подозревать неладное. Я в панике начал стучать в дверь. К счастью, охранник услышал меня", — приводит слова Кюна DPA.

Главный тренер сборной Германии Кристиан Прокоп после инцидента пошутил о том, что он не сразу заметил отсутствие гандболиста.

Чемпионат Европы по гандболу-2020

Сборная Германии во втором групповом турнире уступила Испании и обыграла Белоруссию. Команда после двух туров идёт третьей в группе. В полуфинал выйдут две лучшие сборные.