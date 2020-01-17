Экипаж российского пилота "КАМАЗ-Мастер" Андрея Каргинова выиграл последний этап ралли-рейда "Дакар". Он опередил Мартина Мацика из "Ивеко" и Антона Шибалова, который выступает на "КАМАЗ".
Для Каргинова эта победа стала шестой подряд на этапах "Дакара".
Каргинов стал победителем "Дакара" в зачёте грузовиков. Он на 40 минут 23 секунды опередил Шибалова и на 2 часа 4 минуты 42 секунды белоруса Сергея Вязовича на "МАЗ".
Каргинов одержал вторую победу на "Дакаре". Ранее он выигрывал рейд в 2013 году.
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