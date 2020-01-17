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Пилот "КАМАЗ-Мастер" Каргинов выиграл "Дакар" в зачёте грузовиков

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Экипаж российского пилота "КАМАЗ-Мастер" Андрея Каргинова выиграл последний этап ралли-рейда "Дакар". Он опередил Мартина Мацика из "Ивеко" и Антона Шибалова, который выступает на "КАМАЗ".

Для Каргинова эта победа стала шестой подряд на этапах "Дакара".

Общий зачёт "Дакара" среди грузовиков

Каргинов стал победителем "Дакара" в зачёте грузовиков. Он на 40 минут 23 секунды опередил Шибалова и на 2 часа 4 минуты 42 секунды белоруса Сергея Вязовича на "МАЗ".

Каргинов одержал вторую победу на "Дакаре". Ранее он выигрывал рейд в 2013 году.

  1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ-Мастер") - 46 часов 6 минут 43 секунды
  2. Антон Шибалов ("КАМАЗ-Мастер") - отставание 40 минут 23 секунды
  3. Сергей Вязович ("МАЗ") - отставание 2 часа 4 минуты 42 секунды
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