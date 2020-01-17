Пилот "КАМАЗ-Мастер" Каргинов выиграл "Дакар" в зачёте грузовиков

Экипаж российского пилота "КАМАЗ-Мастер" Андрея Каргинова выиграл последний этап ралли-рейда "Дакар". Он опередил Мартина Мацика из "Ивеко" и Антона Шибалова, который выступает на "КАМАЗ".

Для Каргинова эта победа стала шестой подряд на этапах "Дакара".

Общий зачёт "Дакара" среди грузовиков

Каргинов стал победителем "Дакара" в зачёте грузовиков. Он на 40 минут 23 секунды опередил Шибалова и на 2 часа 4 минуты 42 секунды белоруса Сергея Вязовича на "МАЗ".

Каргинов одержал вторую победу на "Дакаре". Ранее он выигрывал рейд в 2013 году.