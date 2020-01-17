Вратарь Лунин пропустил курьёзный гол в дебютном матче за "Овьедо"

Украинский вратарь Андрей Лунин провел дебютный матч в составе "Овьедо". Ранее голкипер был арендован у "Реала".



Андрей Лунин пропустил курьёзный гол в матче за "Овьедо".

В игре второго испанского дивизиона с "Альмерией" Лунин пропустил два гола, один из которых был курьёзным. Вратарь вышел из штрафной в попытке помочь защитнику, но был обыгран нападающм Нуньесем Рибейро, который отправил мяч в сетку. Его команда в итоге проиграла со счётом 0:2.

Карьера Андрея Лунина

Андрей Лунин прошел школу харьковского "Металлиста". В чемпионате Украины выступал за "Днепр" и луганскую "Зарю", а в 2018 году подписал контракт с мадридским "Реалом".

В составе "галактикос" провёл два товарищеских матча, после чего был отдан в аренду. Выступал за команды "Леганес" и "Вальядолид".