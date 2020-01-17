Овечкин получил дисквалификацию на матч с "Монреалем"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Игра состоится 28 января, после звёздного уик-энда.

Овечкин ранее получил приглашение на Матч звёзд НХЛ, но отказался от него. По правилам лиги, хоккеисты в таком случае пропускают одну игру.

Главный тренер "Кэпиталз" Тод Рирден сообщил, что Овечкин выйдет на игру с "Айлендерс" 18 января.

По словам Овечкина, его функциональное состояние не позволяет принимать участие в звёздном уик-энде. Форварду для удачных выступлений за "Вашингтон" в чемпионате необходим отдых.

Овечкин в Матче всех звёзд

Капитан "Вашингтона" отказывается от участия в звёздном уик-энде во второй раз подряд. Ранее он семь раз выходил на лёд в составе команд всех звёзд НХЛ.

Овечкин является обладателем восьми наград "Морис Ришар Трофи". Этот приз вручается лучшем снайперу сезона в НХЛ.

В 2017 году форвард был включён в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.