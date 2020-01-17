Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Игра состоится 28 января, после звёздного уик-энда.
Овечкин ранее получил приглашение на Матч звёзд НХЛ, но отказался от него. По правилам лиги, хоккеисты в таком случае пропускают одну игру.
Главный тренер "Кэпиталз" Тод Рирден сообщил, что Овечкин выйдет на игру с "Айлендерс" 18 января.
По словам Овечкина, его функциональное состояние не позволяет принимать участие в звёздном уик-энде. Форварду для удачных выступлений за "Вашингтон" в чемпионате необходим отдых.
Капитан "Вашингтона" отказывается от участия в звёздном уик-энде во второй раз подряд. Ранее он семь раз выходил на лёд в составе команд всех звёзд НХЛ.
Овечкин является обладателем восьми наград "Морис Ришар Трофи". Этот приз вручается лучшем снайперу сезона в НХЛ.
В 2017 году форвард был включён в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.
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