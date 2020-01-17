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Овечкин в матче НХЛ хет-триком ответил на удар в лицо клюшкой

Спорт » Командные виды » Хоккей

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" со счётом 5:2. Победу команде принёс её капитан Александр Овечкин. Россиянин в этой игре сделал хет-трик.


Овечкин сделал хет-трик в матче с "Нью-Джерси".

В первом периоде игры американский форвард "Дэвилз" Майлз Вуд ударил клюшкой в лицо Овечкину. У россиянина оказалась разбита в кровь губа. Судьи не заметили этого эпизода, чем разозлили российского хоккеиста.

По словам Овечкина, он после этого момента рассердился и ответил хет-триком.

"После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал", - заявил Овечкин после игры.

Овечкин на пороге десятки лучших снайперов НХЛ

Три шайбы позволили Овечкину вплотную приблизиться к первой десятке лучших снайперов в истории НХЛ. Он на один гол отстает от канадца Марио Лемье.

  1. Уэйн Гретцки (Канада) - 894 шайбы.
  2. Горди Хоу (Канада) - 801.
  3. Яромир Ягр (Чехия) - 766.
  4. Бретт Халл (США) - 741.
  5. Марсель Дионн (Канада) - 731.
  6. Фил Эспозито (Канада) - 717.
  7. Майк Гартнер (Канада) - 708.
  8. Марк Мессье (Канада) - 694.
  9. Стив Айзерман (Канада) - 692.
  10. Марио Лемье (Канада) - 690.
  11. Александр Овечкин (Россия) - 686.
Темы нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
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