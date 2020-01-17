Овечкин в матче НХЛ хет-триком ответил на удар в лицо клюшкой

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" со счётом 5:2. Победу команде принёс её капитан Александр Овечкин. Россиянин в этой игре сделал хет-трик.



Овечкин сделал хет-трик в матче с "Нью-Джерси".

В первом периоде игры американский форвард "Дэвилз" Майлз Вуд ударил клюшкой в лицо Овечкину. У россиянина оказалась разбита в кровь губа. Судьи не заметили этого эпизода, чем разозлили российского хоккеиста.

По словам Овечкина, он после этого момента рассердился и ответил хет-триком.

"После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал", - заявил Овечкин после игры.

Овечкин на пороге десятки лучших снайперов НХЛ

Три шайбы позволили Овечкину вплотную приблизиться к первой десятке лучших снайперов в истории НХЛ. Он на один гол отстает от канадца Марио Лемье.