На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

В пятницу, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится женская эстафета. Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова. Команда получила четвертый стартовый номер.

Составы первой шестёрки команд

Норвегия - Каролин Кноттен, Ингрид Тандерволд, Тирил Экхофф, Марте Ройселанд. Швейцария - Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки. Швеция - Анна Магнуссон, Лин Перссон, Мона Боссон, Ханн Оберг; Россия - Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова. Франция - Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Аймонье, Жюстин Бреза. Германия - Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Денис Херманн.

Эстафеты на Кубке мира по биатлону

Две предыдущие эстафеты выиграла сборная Норвегии. Россиянки в гонке на этапе в Эстерсунде заняли пятое место. На этапе в Хохфильцене российские девушки завоевали серебро. В той гонке в составе команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В субботу на этапе в Рупольдинге состоится мужская эстафета. На воскресенье запланированы две гонки преследования.