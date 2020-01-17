В пятницу, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится женская эстафета. Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.
В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова. Команда получила четвертый стартовый номер.
Две предыдущие эстафеты выиграла сборная Норвегии. Россиянки в гонке на этапе в Эстерсунде заняли пятое место. На этапе в Хохфильцене российские девушки завоевали серебро. В той гонке в составе команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова.
В субботу на этапе в Рупольдинге состоится мужская эстафета. На воскресенье запланированы две гонки преследования.
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