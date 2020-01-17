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На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В пятницу, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится женская эстафета. Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова. Команда получила четвертый стартовый номер.

Составы первой шестёрки команд

  1. Норвегия - Каролин Кноттен, Ингрид Тандерволд, Тирил Экхофф, Марте Ройселанд.
  2. Швейцария - Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки.
  3. Швеция - Анна Магнуссон, Лин Перссон, Мона Боссон, Ханн Оберг;
  4. Россия - Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова.
  5. Франция - Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Аймонье, Жюстин Бреза.
  6. Германия - Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Денис Херманн.

Эстафеты на Кубке мира по биатлону

Две предыдущие эстафеты выиграла сборная Норвегии. Россиянки в гонке на этапе в Эстерсунде заняли пятое место. На этапе в Хохфильцене российские девушки завоевали серебро. В той гонке в составе команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В субботу на этапе в Рупольдинге состоится мужская эстафета. На воскресенье запланированы две гонки преследования.

  • 18 января, 16.15 - эстафета (мужчины).
  • 19 января, 14.15 - гонка преследования (женщины).
  • 19 января, 16.30 - гонка преследования (мужчины).
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