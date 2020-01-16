Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российские биатлонисты не смогли попасть в первую десятку спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучший результат показал Александр Логинов, который занял 11-е место. От лидера без промахов он отстал на 44,4 секунды.

Матвей Елисеев показал 17-й результат (51 секунда отставания, 1 промах). Евгений Гараничев финишировал 53-м, Эдуард Латыпов - 55-м, Карим Халили - 68-м, Никита Поршнев - 70-м.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

Лидирует в общем зачёте француз Мартен Фуркад (447 очков). Он одержал третью подряд победу в личных гонках, опередив соперников в спринте Рупольдинга. Второе место занимает Симон Дестьё (392), третьим идёт ещё один француз Кантен Фийон Майе (382).

Четвертую позицию занимает Йоханнес Бё (374), который пропустил два этапа из-за появления в его семье сына. Александр Логинов остался пятым (359).

Матвей Елисеев выпал из десятки и теперь занимает 11-е место (281). Остальные россияне не входят в топ-30 общего зачёта.

Темы биатлон александр логинов кубок мира по биатлону
Актуальная аналитика
Новости спорта
Новое руководство WADA: что изменится для России?
Власть
"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп поставил Америку в режим "ожидания" терактов
Новости Все >
Российским туристам будут выдавать шенгенские визы на 5 лет
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад
Сергей Лазарев пояснил причину своей отписки от всех друзей в Instagram
Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Центробанк лишил лицензий три страховые компании
Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Последние материалы
Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад
Новое руководство WADA: что изменится для России?
Сергей Лазарев пояснил причину своей отписки от всех друзей в Instagram
Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Центробанк лишил лицензий три страховые компании
Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт
РПЛ приняла решение о расширении лиги
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов
Комментарии
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Путин назначил Медведева в Совбез "на оборону"
Нюансы российской апелляции в CAS
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
Медведев планировал запустить "американские" реформы
На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Богатые России бедных не замечают
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ