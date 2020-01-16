Логинов остался пятым в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты не смогли попасть в первую десятку спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучший результат показал Александр Логинов, который занял 11-е место. От лидера без промахов он отстал на 44,4 секунды.

Матвей Елисеев показал 17-й результат (51 секунда отставания, 1 промах). Евгений Гараничев финишировал 53-м, Эдуард Латыпов - 55-м, Карим Халили - 68-м, Никита Поршнев - 70-м.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

Лидирует в общем зачёте француз Мартен Фуркад (447 очков). Он одержал третью подряд победу в личных гонках, опередив соперников в спринте Рупольдинга. Второе место занимает Симон Дестьё (392), третьим идёт ещё один француз Кантен Фийон Майе (382).

Четвертую позицию занимает Йоханнес Бё (374), который пропустил два этапа из-за появления в его семье сына. Александр Логинов остался пятым (359).

Матвей Елисеев выпал из десятки и теперь занимает 11-е место (281). Остальные россияне не входят в топ-30 общего зачёта.