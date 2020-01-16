Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Общее собрание клубов РПЛ приняло решение переизбрать Сергея Прядкина на новый президентский срок. Функционер будет руководить лигой ещё пять лет, сообщает ТАСС.

"Да, это (переизбрание) произошло на собрании. Много разного гуляет вокруг меня. Это в рамках нашего устава", - заявил Прядкин.

Ранее сообщалось, что общее собрание приняло решение расширить РПЛ до 18 клубов. Также было поддержана идея о реформировании Кубка России. Новый формат турнира будет известен позже.

Сергей Прядкин

До 1994 Прядкин работал в силовых структурах, после чего перешел в спортобщество "Динамо". Является полковником запаса.

Работу в РПЛ начал с момента её основания, с 2001 года. В ноябре 2007 года стал президентом организации.

В РФС в разное время занимал должности советника президента, гендиректора, и.о. президента.

В настоящее время, кроме должности президента РПЛ, работает на таких постах: