Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу

История с якобы госпитализацией футболиста "Динамо" Сильвестра Игбуна приобрела неожиданный оборот. Ранее телеграм-канал Mash распространил информацию о том, что полузащитник попал в московскую больницу с тяжелой болезнью почек.

Бело-голубые и сам игрок, которые сейчас находятся на сборах в Анталье, опровергли информацию. Оказалось, что документы Сильвестра использовал его друг по имени Олучи.

Он взял страховой полис Игбуна, чтобы получить лечение в динамовской клинике, сообщает "СЭ".

Более того, Олучи представился Игбуном и сделал несколько снимков с болельщиками.