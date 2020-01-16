Биатлонистка Евгения Павлова была вызвана на этап Кубка мира в Рупольдинг. Спортсменка попадет в состав женской эстафеты, которая состоится в субботу. В личных стартах она принять участие не может.

"Ты вроде все - расслабился, никуда не отобрался. И тебе потом говорят: собирай вещи. И ты такой: блин, не отдохнул, ладно, и дальше поехал.

Пришел Сергей Коновалов, сказал: Жень, собирай вещи. Мы, наверное, только утром переехали, заселились в апартаменты, разложили вещи, а он часа через три говорит: собирай вещи. От Осрбли ехать где-то 8 часов на машине.

Усилю ли команду? Не знаю, надо с девчонками разговаривать. С лыжами как-то не очень попали. Катя говорила, что самочувствие хорошее было. Надо разбираться", - заявила Павлова в интервью "Матч ТВ".