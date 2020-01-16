Пресс-служба "Ахмата" сообщила о переходе бразильского футболиста "Удинезе" Филипе Визеу. 22-летний нападающий подписал арендное соглашение до конца 2020 года. Грозненский клуб имеет право подписать игрока после завершения соглашения, выплатив итальянскому клубу обозначенную сумму.
До 2018 года бразилец выступал в составе "Фламенго". В прошлом году футболист перешел в "Удинезе" и даже успел провести в составе пять матчей. В 2019 году был отдан в аренду "Гремио".
В составе молодежной сборной Бразилии провел 8 матчей, в которых забил 4 гола.
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