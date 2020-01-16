"Ахмат" подписал футболиста итальянского "Удинезе"

Пресс-служба "Ахмата" сообщила о переходе бразильского футболиста "Удинезе" Филипе Визеу. 22-летний нападающий подписал арендное соглашение до конца 2020 года. Грозненский клуб имеет право подписать игрока после завершения соглашения, выплатив итальянскому клубу обозначенную сумму.

Карьера Филипе Визеу

До 2018 года бразилец выступал в составе "Фламенго". В прошлом году футболист перешел в "Удинезе" и даже успел провести в составе пять матчей. В 2019 году был отдан в аренду "Гремио".

В составе молодежной сборной Бразилии провел 8 матчей, в которых забил 4 гола.