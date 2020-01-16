Фигуристка Елизавета Туктамышева станет комментатором на Первом канале на время чемпионата Европы-2020. Информацию подтвердила сама спортсменка.
Ранее Туткамышева заняла четвертое место на чемпионате России и не смогла пробиться на европейское первенство. Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.