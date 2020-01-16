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Туктамышева будет работать на Первом канале во время чемпионата Европы

Спорт » Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева станет комментатором на Первом канале на время чемпионата Европы-2020. Информацию подтвердила сама спортсменка.

Ранее Туткамышева заняла четвертое место на чемпионате России и не смогла пробиться на европейское первенство. Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце.

Карьера Туктамышевой

  • Взрослую карьеру Туктамышева начала в сезоне-2011/12.
  • В сезоне-2014/15 выиграла финал Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира.
  • На ее счету серебро и бронза командного чемпионата мира по фигурному катанию.
  • Туктамышева не смогла отобраться на Олимпийские игры в 2014 и 2018 годах из-за слабых результатов.
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