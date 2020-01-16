Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Каргинов выиграл 11 этап ралли "Дакар"

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Российская команда "КАМАЗ-Мастер" снова стала лучшей на этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Лучшим на спецучастке стал Андрей Каргинов, вторым с отставанием в 1 минуту 27 секунд финишировал Дмитрий Сотников, третьим - Антон Шибалов (3 минуты 25 секунд).

Каргинов идет первым в общем зачёте "Дакара". Вторым остается Шибалов с отставанием в 38 минут 34 секунды. Если не произойдет форс-мажор, Каргинов выиграет гонку - ралли-рейд заканчивается 17 января.

"КАМАЗ-Мастер"

Команда "КАМАЗ-Мастер"  является рекордсменом "Дакара" - пилоты выигрывали зачёт грузовиков 17 раз. 

Каргинов может одержать вторую победу в зачёте грузовиков. Ранее он выигрывал в 2014 году.

ралли дакар камаз-мастер андрей каргинов
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп поставил Америку в режим "ожидания" терактов
Открытия
Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой
Авто
Все, что надо знать о фотографировании машины для продажи
Последние материалы
Каргинов выиграл 11 этап ралли "Дакар"
В Москве "заминировали" множество госучреждений
Все, что надо знать о фотографировании машины для продажи
В Ленобласти первоклассник впал в кому после тренировки в бассейне
Алена Водонаева прокомментировала инициативы президента
Минобороны РФ: США наращивают воинский контингент на Ближнем Востоке
Армия Древнего Рима. Часть 2
В СБР прокомментировали конфликт между президентом и директором
Необычные ритуалы современных диких племен
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов
Комментарии
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Алена Водонаева прокомментировала инициативы президента
Главы комитетов ГД - о том, что будут делать для реализации Послания
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Необычные ритуалы современных диких племен
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже до 1 мая
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Путин обнуляет ельцинские конституционные завоевания
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ