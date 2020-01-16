Каргинов выиграл 11 этап ралли "Дакар"

Российская команда "КАМАЗ-Мастер" снова стала лучшей на этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Лучшим на спецучастке стал Андрей Каргинов, вторым с отставанием в 1 минуту 27 секунд финишировал Дмитрий Сотников, третьим - Антон Шибалов (3 минуты 25 секунд).

Каргинов идет первым в общем зачёте "Дакара". Вторым остается Шибалов с отставанием в 38 минут 34 секунды. Если не произойдет форс-мажор, Каргинов выиграет гонку - ралли-рейд заканчивается 17 января.

"КАМАЗ-Мастер"

Команда "КАМАЗ-Мастер" является рекордсменом "Дакара" - пилоты выигрывали зачёт грузовиков 17 раз.

Каргинов может одержать вторую победу в зачёте грузовиков. Ранее он выигрывал в 2014 году.