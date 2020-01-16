Исполнительный директор СБР Сергей Голиков сообщил, что у него нет конфликта с президентом организации Владимиром Драчевым. Ранее СМИ распространили информацию о том, что у функционеров разногласия из-за финансовых показателей СБР.

"Если честно, я не знаю, откуда появилась эта информация. Вчера состоялось заседание правления СБР, но на нем обсуждались рабочие вопросы, которые преимущественно касались обеспечения команды. По поводу этой информации мне ничего не известно, видимо, по этому вопросу надо обратиться к первоисточнику. Я продолжаю работу на посту исполнительного директора", - заявил Голиков.