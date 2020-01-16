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Малышко обвинил тренеров в изгнании его из сборной России

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко высказал свою позицию по участию в Кубке мира в составе сборной России. По мнению спортсмена, его преднамеренно "слили" из команды.

Малышко выступал на декабрьских этапах в Эстерсуде, Хохфильцене и Анси. В личных гонках биатлонист не поднимался выше 25-го места. Спортсмен принял участие в трех эстафетных гонках (два 4-х и одно 6-е место).

После этого Малышко не попал на январские этапы Кубка мира и не поехал на "Ижевскую винтовку". Именно эти старты являлись отборочными на этап Кубка IBU.

"Меня сделали крайним"

Малышко считает, что его убрали из сборной из-за возраста. По его мнению, нахождение в команде других спортсменов, которые также не выполнили критерии отбора, несправедливо.

"Сначала была информация, что тренеры сохраняют декабрьский вариант. Потом меня вызвали на разговор, где сразу заявили: ты едешь на "Ижевскую винтовку", и это не обсуждается. Разговор начинался с Хованцевым, именно он мне это сообщил. Потом почему-то говорил Максимов; Белозёров отмолчался, хотя я ожидал разговора с ним. Я ответил: вы же понимаете, что критерии не выполнили четыре спортсмена. Раз вы любите честность, о которой Сергей Иванович говорит в интервью, то давайте честно отправим всех четверых на отбор в Ижевск. Мне дали понять, что такого не будет и крайним останусь я.

У меня на руках не было протоколов, но я понимал: я не последний по скорости, не последний по общему зачёту. Но мне сказали: ты старый, поэтому последний — так это и звучало. Неприятный разговор, но это нормально. Ответил, что поеду не в Ижевск, а домой. Когда одного человека выкидывают даже не на Кубок IBU, а в Россию, это не выглядит честным решением", — заявил Малышко в комментарии для Sports. ru.

"Это слив спортсмена"

Кроме того, Малышко не считает, что из-за него Россия не смогла попасть на подиум в эстафетных гонках. Такое мнение ранее высказал тренер Белозёров.

"Если я ухожу в гонку на шестом-седьмом месте, то обязан рисковать. Не так важно, останемся мы седьмыми или опустимся на 10-е место, есть задача вернуть команду в тройку. Я рисковал в стрельбе, уходил на круг и якобы хоронил эстафеты. Давайте посмотрим, кто ещё "хоронил". В Эстерсунде на круг зашли французы (на подиуме), в Хохфильцене — французы и норвежцы (на подиуме), в Оберхофе — французы, норвежцы и немцы зашли на два круга и попали на подиум. Наша команда в Оберхофе не заходила — и всё равно без медалей.

Когда Белозёров говорит, что я похоронил эстафеты, для меня это выглядит как слив спортсмена. Норвежцы не основным составом выигрывают эстафету с двумя кругами и не плачут, что кто-то их хоронил и мешал побеждать", — подытожил Малышко.

Темы биатлон дмитрий малышко кубок мира по биатлону
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