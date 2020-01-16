Биатлонистка Ольга Подчуфарова не попадет на чемпионат мира под флагом Словении. Россиянка, которая в октябре 2019 года получила разрешение от СБР на переход в другую команду, пока не оформила новое гражданство.
По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, в организации ещё надеются на участие Подчуфаровой, но не совсем уверены в этом. Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля.
"Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, и если Международный союз биатлонистов вовремя даст зеленый свет, такой вариант возможен. Но посмотрим, будем надеяться на лучшее", — отметил Репинц.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.