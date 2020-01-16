Россиянка Подчуфарова не сможет выступить на ЧМ под флагом Словении

Биатлонистка Ольга Подчуфарова не попадет на чемпионат мира под флагом Словении. Россиянка, которая в октябре 2019 года получила разрешение от СБР на переход в другую команду, пока не оформила новое гражданство.

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, в организации ещё надеются на участие Подчуфаровой, но не совсем уверены в этом. Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля.