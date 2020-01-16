Сборная России по гандболу получит нового тренера после провала на ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу получит нового тренера. Эдуард Кокшаров подал в отставку после провала команды на чемпионате Европы.

Российская команда неудачно выступила на чемпионате Европы. Сборная проиграла три матча из трёх и заняла 22-е место среди 24-х команд. Это не позволило россиянам квалифицироваться на Олимпиаду-2020. Гандболисты пропустят третьи Олимпийские игры подряд.