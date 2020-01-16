Мужская сборная России по гандболу получит нового тренера. Эдуард Кокшаров подал в отставку после провала команды на чемпионате Европы.
Российская команда неудачно выступила на чемпионате Европы. Сборная проиграла три матча из трёх и заняла 22-е место среди 24-х команд. Это не позволило россиянам квалифицироваться на Олимпиаду-2020. Гандболисты пропустят третьи Олимпийские игры подряд.
"Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы", - приводит пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) слова Кокшарова.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.