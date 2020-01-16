Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Организаторы Australian Open провели жеребьёвку сетки турнира. Своих соперников по первому кругу узнали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (49-й в рейтинге).

17-й номер посева Андрей Рублев получил в соперники австралийца Кристофера О'Коннелла, который находится на 116-м месте рейтинга АТР.

Карен Хачанов встретится с одним из победителей квалификационного турнира. Первые матчи основной сетку Australian Open состоятся 20 января, финал — 2 февраля.

Соперники Надаля, Федерера и Джоковича

Теннисисты "Большой тройки" также узнали своих оппонентов. Рафаэль Надаль встретится с Уго Дельеном (Боливия, 72-е место в рейтинге АТР). Новак Джокович получил в соперники Ян-Леннарда Штруффа (Германия, 37). Роджер Федерер сыграет против Стива Джонсона (США, 81).