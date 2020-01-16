"Вашингтон" не торопится подписывать новый контракт с Овечкиным

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что вопрос с его новым контрактом ещё не решен. Стороны не могут вести переговоры до 1 июля, поэтому стороны не торопятся с решением.

Вместе с тем, Овечкин высказал пожелание остаться в "Вашингтоне". Летом 2021 года россиянин может стать свободным агентом и уйти в другую команду.