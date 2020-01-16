Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что вопрос с его новым контрактом ещё не решен. Стороны не могут вести переговоры до 1 июля, поэтому стороны не торопятся с решением.
Вместе с тем, Овечкин высказал пожелание остаться в "Вашингтоне". Летом 2021 года россиянин может стать свободным агентом и уйти в другую команду.
"Посмотрим, что будет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим. Я не спешу и думаю, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан, владелец Тед Леонсис и вся организация тоже не торопятся подписывать меня. Как игроку мне хочется остаться здесь, потому что здесь семья и много друзей, хорошие отношения с клубом, с городом. Переезжать я бы не хотел, потому что всё это стало моим вторым домом», - заявил Овечкин в комментарии для НХЛ.
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