Дзюдоист Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Дзюдоист и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов ответил на вызов рэп-исполнителя Алексея Далматова. Ранее Гуф выложил в сториз Instagram видеоролик, в котором высказал претензии к главе движения "АнтиДилер", и заявил, что хотел бы разобраться с ним.

По мнению Гуфа, Носов непосредственно виноват в том, что распалась его семья. В 2015 году он вместе с рэпером Slim были задержаны после концерта в Красноярске. В крови исполнителей были найдены наркотические вещества, суд арестовал одного на 6 дней, второго — на 5.

"Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это. Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил — мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится. Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей", — заявил Носов в комментарии для "Говорит Москва".

Дмитрий Носов

В 2004 году Дмитрий Носов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Афинах. В 2006 году он закончил карьеру, после чего занялся общественной и политической деятельностью.

В декабре 2011 года был избран в Госдуму от ЛДПР. В 2016 году был исключен из партии и пошёл на выборы от КПРФ. На своем округе в Красноярске Носов проиграл кандидату от "Единой России" Виктору Зубареву.