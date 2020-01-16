Пятый этап Кубка мира по биатлону в четверг продолжится мужским спринтом. В среду российские девушки не смогли порадовать болельщиков - ни одна наша биатлонистка не попала в первую тридцатку.
Гонка стартует в 16.30 по московскому времени, первым уйдёт норвежец Йоханнес Дале. Россияне получили такие стартовые номера:
В общем зачёте Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад (387 очков). Вторым идет норвежец Йоханнес Бё (374), который январские этапы пропускает из-за появления в его семье ребёнка. Третье место занимает француз Симон Дестьё (352).
В первой десятке Кубка мира два биатлониста из России. Всего зачётные очки в этом сезоне набирали семеро россиян:
Кроме спринтов, на этапе запланированы эстафетные гонки и гонки преследования.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.