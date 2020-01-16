На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует мужской спринт

Пятый этап Кубка мира по биатлону в четверг продолжится мужским спринтом. В среду российские девушки не смогли порадовать болельщиков - ни одна наша биатлонистка не попала в первую тридцатку.

Гонка стартует в 16.30 по московскому времени, первым уйдёт норвежец Йоханнес Дале. Россияне получили такие стартовые номера:

Евгений Гараничев - 3,

Александр Логинов - 14,

Матвей Елисеев - 29,

Никита Поршнев - 41,

Эдуард Латыпов - 59,

Саид Халили - 110.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад (387 очков). Вторым идет норвежец Йоханнес Бё (374), который январские этапы пропускает из-за появления в его семье ребёнка. Третье место занимает француз Симон Дестьё (352).

В первой десятке Кубка мира два биатлониста из России. Всего зачётные очки в этом сезоне набирали семеро россиян:

5. Александр Логинов - 329 очков

10. Матвей Елисеев - 257

31. Евгений Гараничев - 79

35. Никита Поршнев - 64

48. Дмитрий Малышко - 32

50. Антон Бабиков - 27

58. Эдуард Латыпов - 19

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Кроме спринтов, на этапе запланированы эстафетные гонки и гонки преследования.