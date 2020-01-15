Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова

Рэп-исполнитель Алексей Долматов пообещал разобраться с олимпийским призером по дзюдо Дмитрием Носовым. Гуф записал обращение к спортсмену и бывшему депутату Госдумы в сториз Instagram.

Гуф заявил, что у него и рэпера Slim есть вопросы к Носову. Вероятнее всего, речь идет о случае в Красноярске в 2015 году.

"Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат. Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего. Дмитрий Носов, это я тебе говорю - Леша Долматов - я тебя жду. И ты меня найди сам. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась", - заявил Гуф.

Дмитрий Носов

В 2004 году Дмитрий Носов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Афинах. В 2006 году он закончил карьеру, после чего занялся общественной и политической деятельностью.

В декабре 2011 года был избран в Госдуму от ЛДПР. В 2016 году был исключен из партии.

Самым известным общественным проектом Носова является движение "АнтиДилер", которое борется с наркоманией и алкоголизмом.

Случай с Гуфом в Красноярске

В 2015 году в Красноярске после концерта были задержаны рэперы Гуф и Slim. Инициатором задержания объявили движение "АнтиДилер". Гуф получил 6 суток ареста, Slim - 5 суток за хранение наркотических веществ.

Позже Гуф пообещал больше никогда не приезжать в Красноярск.