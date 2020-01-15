"Он повел себя как девочка": Макгрегор обвинил Нурмагомедова в трусости

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вспомнил об инциденте на парковке в Бруклине в 2018 году, когда его команда напала на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Тогда россиянин не отреагировал на провокацию и остался сидеть на месте.

"Я не был сосредоточен на бое, потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками. Повел себя как девчонка. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным. Именно поэтому я был не полностью сосредоточен на поединке с ним. Вышел на него на автопилоте, я был разрушен и травмирован", — заявил Макгрегор в интервью TSN.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде боя в октябре 2018 года. Поединок завершился скандалом и дракой между командами ирландца и россиянина.