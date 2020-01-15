Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. В составе команды выступали Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко.

Биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 21 минуту 37,9 секунды. Команда закрыла все мишени, использовав 3 дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Германии с отставанием в 2,6 секунды. Команда Норвегии отстала на 44,7 секунды и заняла третье место.

Кубок наций IBU

Женская команда России лидирует в Кубке наций IBU, опережая команды Германии и Украины.

Мужская сборная занимает третью строчку, уступая Германии и Норвегии.