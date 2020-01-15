Биатлонистка Павлова попала в сборную России на эстафету в Рупольдинге

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Евгения Павлова отправилась в Рупольдинг для участие в Кубке мира. Спортсменка выступит в эстафетной гонке, которая состоится 18 января.

В среду, 15 января в Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стал женский спринт.

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В четверг на старт выйдут мужчины. Также на этапе запланированы эстафетные гонки и гонки преследования.