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Источник Правда.Ру

40-летняя Слуцкая показала свой пирсинг

Спорт » Фигурное катание

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, что у неё есть пирсинг. Спортсменка даже показала место, которое проколола.

"У меня есть пирсинг! Мне он нравится и жить совсем не мешает. Я рада, что этот мой подарок бурной молодости (а все ещё думают, фигуристки такие девочки-девочки) остался со мной. Он напоминает мне о тех временах, когда у меня ещё ничего не было, кроме меня самой, моего упорства и моих целей. И это часть моей истории, которой я хочу поделиться с вами, моими друзьями", - написала Слуцкая в Instagram.

Карьера Ирины Слуцкой

Слуцкая четыре раза выиграла финал "Гран-при", семь раз - чемпионат Европы, дважды чемпионат мира.

На Олимпиаде-2002 Слуцкая завоевала серебряную медаль, на Играх-2006 стала третьей. Карьеру завершила после Олимпиады в Турине.

У Слуцкой двое детей от первого брака - Артём и Варвара. В 2019 году она родила дочь Киру.

Темы пирсинг ирина слуцкая фигурное катание
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