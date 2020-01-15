Экс-игрок "Спартака" Овусу-Абейе начал карьеру рэпера

Бывший футболист Квинси Овусу-Абейе сообщил о начале музыкальной карьеры. Голландец сейчас выступает в рэп-группе De Fellas под псевдонимом Blow.

Ранее он выступал инкогнито и всегда надевал маску. Сегодня в Instagram Квинси раскрыл свою личность.

Карьера Квинси Овусу-Абейе

Квинси прошел школу "Аякса" и лондонского "Арсенала". За основную команду "канониров" футболист провел 36 матчей, а в 2006 году перешел в московский "Спартак".

За красно-белых отыграл 44 матча в 2006, 2007 и 2009 годах.

Также футболист выступал в составе "Сельты" (Испания), "Бирмингема", "Кардиффа", "Портсмута" (все - Англия), "Аль-Садда" (Катар), "Панатинаикоса" (Греция), "Боавишты" (Португалия) и НЕК (Голландия).