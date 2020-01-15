Сын хоккеиста Соколова убил мать в невменяемом состоянии

18-летний сын экс-хоккеиста Максима Соколова признан невменяемым. 13 июня 2019 года юноша убил мать, нанеся ей 33 ножевых ранения. Также он совершил покушение на жизнь своего 15-летнего брата, но тот смог убежать и вызвать помощь.

Парень после этого нанёс несколько ножевых ранений себе. Уголовное дело передано прокуратурой в суд для решения о принудительном лечении в психиатрическом стационаре, сообщает СК РФ.

Хоккеист Максим Соколов

Ранее Соколов выступал за СКА, "Авангард" и сборную России. Он принимал участие в Олимпийских играх в Турине и становился призером чемпионата мира.

Сейчас Соколов работает тренером вратарей в команде "СКА-1946".