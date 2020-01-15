Команда России по биатлону взяла серебро в смешанной эстафете на ЮОИ

Биатлонная сборная России выиграла серебряную медаль на зимних юношеских Олимпийских играх. В смешанной эстафете россияне пропустили вперед итальянцев и опередили французов.

Команда в составе Алёны Моховой, Анастасии Зеновой, Дениса Иродова и Олега Домичека не закрыла одну мишень и отстала на 43,3 секунды.

Зимние юношеские Олимпийские игры-2020

Соревнования проходят в Лозанне. На данный момент сборная России занимает первое место в медальном зачете Игр. На счету команды 15 наград: 5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Олимпиада завершится 22 января.