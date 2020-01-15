Бразильская модель набила лицо Месси в интимном месте

Бразильская модель Сьюзи Кортес показала татуировку, посвященную футболисту "Барселоны" Лионелю Месси. Девушка набила лицо спортсмена в зоне бикини.

Для Кортес это не первая татуировка в честь аргентинца. Ранее девушка набила две надписи про Месси - над ягодицами и возле груди. Модель настолько достала футболиста и его жену Антонеллу Рокуццо, что те заблокировали бразильянку в Instagram.

Сьюзи отметила, что набила лицо Месси, чтобы исполнить обещание, данное в одной из телепередач. Также девушка хотела бы больше внимания со стороны футболиста.

Кто такая Сьюзи Кортес

29-летняя Кортес ранее снималась для журналов Play Boy, FHM, Cosmopolitan, GQ и других. В 2015 и 2019 годах девушка завоевала титул Мис Бум Бум, который вручается обладательнице лучших ягодиц в Бразилии.

Негодование семьи Месси бразильянка заработала после того, как снялась в эротической фотоссессии в футболке спортсмена и отправила снимки ему.