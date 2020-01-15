"Спорт-Экспресс" опроверг информацию об уходе Тедеско из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не собирается покидать свой пост после завершения сезона. Ранее такую информацию распространили российские СМИ. Сообщалось, что тренер недоволен трансферной политикой красно-белых.

По сведениям "СЭ", Тедеско комфортно чувствует себя в России и новой команде. У специалиста нет никаких разногласий с руководством клуба. Тренер при подписании контракта был согласен на то, что "Спартак" не будет проводить крупных трансферов зимой.

Доменико Тедеско в "Спартаке"

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2014 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.