Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не собирается покидать свой пост после завершения сезона. Ранее такую информацию распространили российские СМИ. Сообщалось, что тренер недоволен трансферной политикой красно-белых.
По сведениям "СЭ", Тедеско комфортно чувствует себя в России и новой команде. У специалиста нет никаких разногласий с руководством клуба. Тренер при подписании контракта был согласен на то, что "Спартак" не будет проводить крупных трансферов зимой.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2014 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.