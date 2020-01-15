Жена Семака хотела бы взять на воспитание четверых африканских детей

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, высказала пожелание взять на воспитание четверых африканских детей. Запись девушка оставила в сториз Instagram.

"Мне бы хотелось взять как минимум четверых детей из Африки", - написала Анна.

Семья Сергея Семака

В семье Анны и Сергея Семака восемь детей. Они воспитывают сына Сергея от первого брака Илью, дочь Анны от первого брака Майю, а также общих детей Семёна, Ивана, Варвару, Савву и Илария. В 2016 году пара удочерила девочку Таню.