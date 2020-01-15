Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, высказала пожелание взять на воспитание четверых африканских детей. Запись девушка оставила в сториз Instagram.
"Мне бы хотелось взять как минимум четверых детей из Африки", - написала Анна.
В семье Анны и Сергея Семака восемь детей. Они воспитывают сына Сергея от первого брака Илью, дочь Анны от первого брака Майю, а также общих детей Семёна, Ивана, Варвару, Савву и Илария. В 2016 году пара удочерила девочку Таню.
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