Федерация бокса России проведёт расследование по допингу у Беспутина

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе боксёра Александра Беспутина. Ранее сообщалось, что чемпион WBA в полусреднем весе был пойман на употреблении лигандрола после боя с Раджабом Бутаевым 1 декабря 2019 года.

"Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло", - заявил Кремлев в интервью ТАСС.

Кто такой Александр Беспутин

Беспутин провел 14 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 14 побед. У россиянина контракт с американской промоутерской компанией, поэтому все поединки он проводит в США.

Кроме титула WBA, в активе Беспутина пояс чемпиона США (USBA).