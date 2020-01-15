Фернандо Алонсо попал в аварию на "Дакаре"

Испанский гонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли-рейда "Дакар" попал в аварию. Двукратный чемпион "Формулы-1" незначительно повредил свой автомобиль Toyota. Но у него полностью разбито лобовое стекло, что мешает движению по трассе, сообщает пресс-служба "Дакара".

Фернандо Алонсо в общем зачёте внедорожников занимает десятое место после девяти этапов.

Карьера Фернандо Алонсо

Испанский гонщик с 2001 по 2018 год выступал в "Формуле-1" за "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари". Дважды он выигрывал чемпионат, три раза становился вторым, ещё раз - третьим. На счету испанца 97 подиумов (32 победы) и 22 поула.

После ухода из "Формулы-1" выступал в других гоночных сериях: IndyCar, 24 часа Ле-Мана. Этот ралли-рейд "Дакара" первый для испанца.