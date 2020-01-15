Малкин стал 72-м в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" набрал три очка, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу. Это позволило россиянину выйти на 72-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю.

На счету Малкина теперь 1049 очков (406 шайб и 643 передачи). В списке лучших бомбардиров он обошел канадского форварда Анри Ришара. Для того чтобы войти в топ-70, форварду "Питтсбурга" необходимо набрать ещё 15 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ

Среди действующих хоккеистов Малкин занимает пятое место в списке бомбардиров. Выше него только Джо Торнтон ("Сан-Хосе", 1497 очков), Александр Овечкин ("Вашингтон", 1255), Сидни Кросби ("Питтсбург", 1237) и Патрик Марло ("Сан-Хосе", 1183).

Лидирует в рейтинге лучших бомбардиров Уэйн Гретцки (2857 очков). В первой пятёрке также Яромир Ягр (1921), Марк Мессье (1887), Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798).