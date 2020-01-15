Боксёр Беспутин пойман на допинге

Российский боксёр Александр Беспутин после своего последнего боя против Раджаба Бутаева сдал положительную допинг-пробу. Поединок, в котором Беспутин завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе, состоялся 1 декабря 2019 года.

После боя спортсмены прошли допинг-контроль. Проба Беспутина дала положительный результат на лигандрол, сообщает ТАСС. Этот препарат используется для наращивания мышечной массы.

Кто такой Александр Беспутин

Беспутин провел 14 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 14 побед. У россиянина контракт с американской промоутерской компанией, поэтому все поединки он проводит в США.

Кроме титула WBA, в активе Беспутина пояс чемпиона США (USBA).