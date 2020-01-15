Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В среду, 15 января в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования откроются женским спринтом в 16.30 по московскому времени.

Первой на старт уйдет россиянка Анна Фролина, которая теперь выступает по корейским флагом. Стартовые номера российских биатлонисток распределились так:

10 - Екатерина Юрлова,

40 - Светлана Миронова,

51 - Лариса Куклина,

62 - Кристина Резцова,

92 - Ирина Старых.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте у женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (390 очков), второй идёт норвежка Тирилл Экхофф (381), третьей - Ингрид Тандерворлд (305).

Россиянок в первой десятке общего зачёта нет:

14-е место - Светлана Миронова (206 очков)

21 - Екатерина Юрлова (145)

28 - Лариса Куклина (124)

44 - Кристина Резцова (45)

46 - Тамара Воронина (44)

67 - Анастасия Поршнева (12)

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В четверг на старт выйдут мужчины. Также на этапе запланированы эстафетные гонки и гонки преследования.