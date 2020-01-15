В среду, 15 января в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования откроются женским спринтом в 16.30 по московскому времени.
Первой на старт уйдет россиянка Анна Фролина, которая теперь выступает по корейским флагом. Стартовые номера российских биатлонисток распределились так:
В общем зачёте у женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (390 очков), второй идёт норвежка Тирилл Экхофф (381), третьей - Ингрид Тандерворлд (305).
Россиянок в первой десятке общего зачёта нет:
В четверг на старт выйдут мужчины. Также на этапе запланированы эстафетные гонки и гонки преследования.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.