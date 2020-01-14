Бывший тренер женской сборной России по гандболу, вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов отреагировал на неудачу мужской команды, которая не смогла отобраться на Олимиаду-2020 в Токио.
Россияне ранее уступили Венгрии и Исландии и не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы, который является отборочным на Олимпийские игры. Сборная России не смогла пробиться на Олимпиаду в третий раз подряд. Трефилов призвал не связывать неудачи команд с санкциями со стороны WADA.
"Если мы не попадаем на Олимпиаду-2020, то никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал. А это, действительно, так. Его признал и президент федерации Сергей Шишкарёв. Практически 17 лет мы ничего не можем добиться. Добыли мы третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах, а дальше до свидания: восьмые, пятые, двенадцатые, четырнадцатые - это несерьёзно", - заявил Трефилов в интервью News.ru.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.