Трефилов призвал не прикрывать провал гандболистов западными санкциями

Бывший тренер женской сборной России по гандболу, вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов отреагировал на неудачу мужской команды, которая не смогла отобраться на Олимиаду-2020 в Токио.

Россияне ранее уступили Венгрии и Исландии и не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы, который является отборочным на Олимпийские игры. Сборная России не смогла пробиться на Олимпиаду в третий раз подряд. Трефилов призвал не связывать неудачи команд с санкциями со стороны WADA.