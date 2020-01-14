Ласицкене и Шубенкову приказом Шойгу присвоено звание капитана

Представитель ЦСКА сообщил о присвоении воинских званий легкоатлетам Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову.

Приказ министра обороны Сергея Шойгу о присвоении звания капитана был подписан 25 декабря 2019 года.

В прошлом году в китайском Ухане состоялись Всемирные военные игры. Шубенков и Ласицкене завоевали на них золотые медали. Шубенков был лучшим в беге на 110 метров с барьерами, а Ласицкене показала первый результат в прыжках в высоту.

Кроме того, барьерист завоевал серебро на чемпионате мира в Дохе. Прыгунья в высоту в третий раз подряд выиграла золото ЧМ.