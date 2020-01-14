Тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев рассказал об опыте работы с Кике Сетьеном, новым главным тренером "Барселоны". Сегодня стало известно о назначении 61-летнего специалиста в каталонскую команду. Контракт подписан на 2,5 года с возможностью расторжения после каждого сезона.
Писарев вспомнил, как Сетьен работал в его штабе с 2005-го по 2006 год. По его словам, испанец помог становлению пляжного футбола в России.
"Приглашен он был по моей инициативе, он был уже специалистом по пляжному футболу, занимался этим в Испании, а мы только делали первые шаги. Как консультант он нам дал хороший толчок в развитии пляжного футбола, после чего мы два раза стали чемпионами мира", - заявил Писарев в интервью ТАСС.
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира в 2011-м и 2013 году.
Сетьен в качестве игрока выступал за "Расинг", мадридский "Атлетико" и "Логоньес". Тренерскую карьеру в большом футболе начал в Сантандере, после чего работал со второсортными испанскими клубами, а также сборной Экваториальной Гвинеи.
В 2015 году возглавил "Лас-Пальмас". Команду он смог спасти от вылета из Примеры, а в 2017 году стал работать с "Бетисом". В первый же сезон севильская команда заняла шестое место в чемпионате и вышла в Лигу Европы.
Во второй сезон "Бетис" финишировал 10-м, а в Лиге Европы команда вышла из группы, но в 1/16 финала вылетела от французского "Ренна". У Сетьена был контракт на третий сезон, но он решил досрочно покинуть свой пост.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.