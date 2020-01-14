РФС объявил план подготовки сборной России к Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию от тренерского штаба сборной России о планах подготовки команды к Евро-2020. В марте футболисты проведут два контрольных матча. В конце мая - начале июня команда будет проводить сборы в Новогорске и Австрии, а также сыграет две игры.

Контрольные матчи сборной России в марте

28 марта — матч Швеция — Россия (Стокгольм).

31 марта — матч Молдавия — Россия (Кишинев).

План подготовки сборной России к Евро-2020

21-23 мая — сбор футболистов на базе в Новогорске.

23-31 мая — сбор команды в Нойшифте (Австрия).

2 июня — контрольный матч Польша — Россия (Варшава).

6 июня — контрольный матч Россия — Сербия (Москва).

7-11 июня — сбор команды на базе в Новогорске, вылет в Санкт-Петербург.

План работы сборной России на Евро-2020