РФС объявил план подготовки сборной России к Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию от тренерского штаба сборной России о планах подготовки команды к Евро-2020. В марте футболисты проведут два контрольных матча. В конце мая - начале июня команда будет проводить сборы в Новогорске и Австрии, а также сыграет две игры.
Контрольные матчи сборной России в марте
- 28 марта — матч Швеция — Россия (Стокгольм).
- 31 марта — матч Молдавия — Россия (Кишинев).
План подготовки сборной России к Евро-2020
- 21-23 мая — сбор футболистов на базе в Новогорске.
- 23-31 мая — сбор команды в Нойшифте (Австрия).
- 2 июня — контрольный матч Польша — Россия (Варшава).
- 6 июня — контрольный матч Россия — Сербия (Москва).
- 7-11 июня — сбор команды на базе в Новогорске, вылет в Санкт-Петербург.
План работы сборной России на Евро-2020
- 13 июня — матч Евро-2020 Россия — Бельгия (Санкт-Петербург).
- 14-16 июня — подготовка к матчу с Финляндией в Санкт-Петербурге.
- 17 июня — матч Евро-2020 Россия — Финляндия (Санкт-Петербург).
- 18-20 июня — подготовка к матчу с Данией в Новогорске, вылет в Копенгаген.
- 22 июня — матч Евро-2020 Дания — Россия (Копенгаген).