Вальверде прокомментировал увольнение из "Барселоны"

Испанский специалист Эрнесто Вальверде рассказал о своих эмоциях после отставки с поста главного тренера "Барселоны". Об увольнении каталонский клуб объявил в ночь на вторник. Новым наставником команды стал Кике Сетьен.

"Мое время в качестве тренера "Барселоны" подошло к концу. За два с половиной сезона я пережил множество счастливых моментов. Я праздновал победы и завоеванные трофеи. Но мне было тяжело. Навсегда запомню этот опыт и любовь фанатов", - заявил Вальверде в интервью Mundo Deportivo.

Вальверде у руля "Барселоны"

Вальверде возглавил "Барсу" в июле 2017 года. Команда дважды становилась чемпионом Испании, ещё по разу выигрывала Кубок и Суперкубок. Всего под его руководством каталонцы провели 145 матчей, в которых одержали 97 побед, 32 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли.