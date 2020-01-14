PR-директор Смолова отреагировала на его "свадьбу" с внучкой Ельцина

Елена Болотова, представитель футболиста Фёдора Смолова отреагировала на информацию о готовящейся свадьбе спортсмена с 17-летней внучкой Ельцина Марией Юмашевой. Ранее СМИ сообщили о том, что церемония бракосочетания состоится на Карибских островах в следующем году, когда девушка достигнет совершеннолетия.

По словам Болотовой, поводом к подобным публикациям стала совместная фотография Смолова и Юмашевой в Instagram. PR-директор футболиста считает сообщения простым предположением прессы, которое быстро распространилось в Сети.

"Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов женится, на этом все. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить", - заявила Болотова в интервью телеканалу "Звезда".

Кто такая Мария Юмашева

17-летняя Мария - дочь Татьяны и Валентина Юмашевых. Татьяна, которая ранее носила фамилию Дьяченко, является дочерью первого президента России Бориса Ельцина.